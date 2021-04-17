Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала себе з дітьми
Як пише Politeka.net, Мер'єм Узерлі стала популярна серед українців після виходу турецького серіалу "Величне століття". Актриса миготить не тільки на екранах, але і активно розвиває блог в Instagram, де ділиться не тільки кадрами зі сцени, а й особистим.
Так сталося і цього разу, адже Мер'єм опублікувала фото, де здалася з доньками. Актриса обійняла маляток, ніжно посміхаючись на камеру.
Фанати поставили понад 130 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Милота, два ангела, два крила", "такий солодкий кадр", "Божественно", "солоденькі діти", "Три красуні", "Пупсики", "моє серце", "Діаманти", "Оу, милі", "такі милі", "як швидко ростуть чужі діти, милашки", "які вони круті", "прекрасна мама і діти".
Ми писали, що відома актриса турецько-німецького походження Мер'єм Узерлі здивувала різкою зміною іміджу.
У себе в Instagram актриса опублікувала серію фото, на яких її важко було впізнати. По-перше, Мер'єм змінила колір волосся, позуючи з яскравими фіолетовими волоссям. По-друге, виглядала актриса дуже недоглянутою і втомленою. Її обличчя було блідим, а костюм дивним.
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