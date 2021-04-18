Популярна українська співачка Тіна Кароль у стильному костюмі з" дірявими " брюками показала новий образ

Останнім часом багато користувачів були незадоволені змінами стилю зірки, яка експериментувала з іміджем і кілька разів вражала виходом у світ. Латексні лосини, шкіряні костюми і сукні з непристойними декольте стали причиною бурхливих обговорень фігури виконавиці.

На думку шанувальників, зірці підходять більш жіночні силуетні вбрання, які не виставляють напоказ її зону декольте, а також не підкреслюють талію. Нещодавно на одному із заходів Тіна Кароль з'явилася в досить скромному класичному вбранні – чорному костюмі без принтів і прикрас.

І лише одна пікантна деталь в модному цибулі надала артистці пустощів. На брюках Тіни під час того, як вона позує перед камерою, можна помітити вирізи-краплі на стегнах, які виглядають досить незвично.

Образ зірки з "дірявим" нарядом відразу обговорили в мережі: "Тіна в брючному костюмі 🤤 Невже дочекалися; це найкращий образ Тіни❤️; улюблена❤️ неймовірно красива🔥; Крашиха💔; Сонечко наше, ми тебе любимо Тіна❤; яка красііівая💔; від куди відео?🥺; Королева. Найкраща!!))».

Раніше зірка поскаржилася на обстановку під час роботи на шоу "Голос". Ведучий поцікавився у співачки, чи важко їй судити учасників і які емоції вона відчуває при цьому. Тіна несподівано видала непривабливу правду.

"Я нічого не суджу, вибирати-жахливо! Це кошмар... це відповідальність, це біль і це безсонні ночі, і в підсумку я з усіма залишаюся на зв'язку і допомагаю їм продюсувати пісні, ставлю їх на радіо, навіть так буває", - поділилася зірка.

Нагадаємо, що Горбунов засвітив закулісся "Голосу країни«, що не показують глядачам:»Сумненько від цього".

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