Відома українська актриса Ірина Кудашова, зірка "Школи", показала танець з Максом Барських

Як пише Politeka.net, Ірина Кудашова стала відомим блогером після зйомок у серіалі"Школа". Красуня активно розвиває свій профіль в Instagram, захоплюючи фанатів цікавим контентом. За дівчиною стежать сотні українців і Ірина намагається не розчаровувати шанувальників.

Цього разу Кудашова записала відео, де танцює із завидним красенем Максом Барських. Парочка вразила рухами під музику. Красуня одягла під спідницю колготки, які трохи стирчали зверху.

"Напиши в коментарях улюблену пісню", - написала Кудашова під роликом.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Мені всі пісні подобаються! Макс, ти кращий", "вогняна", "Відос крутий (а ось колготки які стирчать над спідницею не дуже красиво)", "Нереально", "Кайф, клас", "сама неземна", "Макс кращий, Зроби голосніше", "Колготки видно з-під шортів на животі".

Ми писали, що відомий український співак і композитор Макс Барських убив наповал новим іміджем.

На свіжому знімку Макс постав у вбранні з кліпу.

Шанувальники були в захваті від різкої зміни іміджу і кольору волосся. Новий образ багатьом припав до смаку.

"Танцюй всупереч усьому!» ,- підписав фото Макс Барських.

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