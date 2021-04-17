Відомий український телеведучий Дмитро Комаров розповів про свою колекцію "трофеїв" з подорожей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку телеведучого у соцмережі.

Так, телеведучий розповів про те, що він - колекціонер, і привозить зі своїх експедицій луки і стріл бразильських племен, кам'яні сокири папуасів і інші артефакти.

"Мрію в майбутньому відкрити музей "Світ навиворіт". Але мій головний предмет колекціонування - емоції та враження. Це найдорожчі для мене "екземпляри" колекції, хоч їх і не можна помацати. Їх не існує фізично. Вони в моїй голові, і я ними дуже дорожу і намагаюся ділитися цими емоціями з максимальною кількістю людей", - розповів телеведучий.

Він також анонсував вихід нового випуску про Карачі, де глядачі зможуть побачити "людину-лисицю".

"Емоційно це була одна з найсильніших зйомок за весь Пакистан. Тиждень справжніх незабутніх емоцій", - зазначив Комаров.

Він також розповів, що Карачі - це місто, яке він не забуде ніколи і буде за ним сумувати. Втім, Комаров наголосив, що поки що не може радити подорожувати туди, тому що там досить небезпечно.

"Сподіваюся, що рівень безпеки в ньому скоро стане таким, що можна буде сміливо їхати. Поки я не ризикну рекомендувати. Як то кажуть, хто хоче - то на свій страх і ризик. Гарантій безпечного подорожі дати не можна", - додав він.

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