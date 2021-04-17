Відома українська ведуча новин Лідія Таран показала себе з дочкою на шопінгу

Як пише Politeka.net, Лідія Таран більше 20 років працює на ТБ. Красуня досить довго веде програму новин на одному з центральних каналів країни. Не забуває Красуня і про соціальні мережі, де за нею стежать десятки тисяч українців.

Цього разу Лідія опублікувала фотографію зі своєю дочкою під час шопінгу по магазинах. Дівчата були в масках, але зняли їх з обличчя, щоб зробити фото.

"Коли збиралися весь день тихо бути вдома. Але тут подзвонила мама, якій вже терміново треба формочки, борошно, дріжджі ну і все, без чого порядна господиня не може зустріти Великдень ... довелося вивчати великодній асортимент супермаркетів, так, ми знаємо, що ще 2 тижні до, але ми вже готові . А Ви? Вже скуповуєтеся", - написала Лідія.

Фанати поставили понад 400 лайків і написали коментарі:

"Найкрасивіша ведуча)", "теж готові", "це круто, сподіваюся, купіть тільки найкраще", "теж тільки що купили тренуватися піч паски".

Ми писали, що відома українська ведуча новин Лідія Таран показала свою рідну людину.

Цього разу зірка прийшла на ранкове шоу разом зі своїм братом, представивши його публіці.

Нагадаємо, зірка "1+1" Лідія Таран підкорила сяючим виглядом і розповіла, що її вразило в Грузії

Також Politeka писала, що зірка "1 + 1" Лідія Таран здивувала зовнішністю без зачіски і гриму

А ще Politeka повідомляла, що зірка "1 + 1" Лідія Таран змушена підробляти прибиральницею, несподівані кадри



