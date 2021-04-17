У Мережу потрапило незвичайне архівне фото співачки і справжньої легенди естради Софії Ротару

Як повідомляє Politeka.net, відома радянська і українська артистка Софія Ротару завжди була знатна красунею, вона стала справжньою легендою естради. У співачки завжди було багато шанувальників і навіть коли вона пішла з великої сцени, фанатів у неї менше не стало. У соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, присвячених легендарній артистці, де користувачі обмінюються її знімками і новинами. Так, нещодавно на одній з таких сторінок опублікували архівне фото, на якому зірка ще молода і позує з мамою.

Як видно, на цьому знімку Софія Михайлівна відображена обійнявшись з коханою мамою, якій міг би виповнитися вже 101 рік. Сама співачка тут ще зовсім молода, навіть юна, багато відзначили, що Ротару дуже схожа на свою маму. Олександра Іванівна Ротару, судячи з усього була простою сільською жінкою, вона народила і виростила шістьох дітей, але в 1997 році пішла з життя. На знімку жінка милою посміхається, обіймаючи дочку, при цьому в очі кидається простий строкатий хустку на голові.

У підписі до знімка йдеться: "сьогодні мамі Софії Михайлівни Олександрі Іванівні Ротару виповнилося б 101 рік. Низький уклін і світла пам'ять". Користувачі тут же почали обговорювати рідкісний архівний знімок молодої співачки з мамою. "Низький уклін Олександрі Іванівні, за таку дочку, яка радує і надихає безліч сердець", "Світла пам'ять", "Яке миле, зворушливе фото", "Найкраща фотографія там, де мама", "Повернути б час назад. Аж сльози пішли", - пишуть в коментарях до фото.

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