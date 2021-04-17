Відома українська телеведуча Ольга Фреймут показала, як її маленька донька допомагає їй на кухні
Як передає Politeka, відповідне відео з'явилось на сторінці Фреймут у соцмережі.
Так, телеведуча запостила у своєму акаунті сторіс із молодшою донькою Євдокією.
На опублікованих кадрах можна побачити, що дівчинка старанно миє посуд.
"Робота кипить", - написала Фреймут.
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На наступній сторіс можна побачити, що не обійшлося без казусів - після миття посуду маленькою Євдокією на підлозі з'явились плями від кави. Однак телеведуча наголосила, що старання дитини все одно порібно цінувати.
"Ніколи не критикую старання, всі ми помиляємося", - написала вона.
Крім того, судячи з усього, донька Фреймут випадково розбила чашку.
"А ви доручаєте дітям відповідальні справи?" - запитала телеведуча у фоловерів.
Як відомо, у Ольги фреймут є дві доньки. Старшій донці Златі Мітчелл 15 років, а молодшій Євдокії 28 червня виповниться 4 роки. Також у Фреймут є син Валерій, якому 8 травня буде 5 років. Після народження третьої дитини стало відомо, що Ольга офіційно вийшла заміж і взяла прізвище свого чоловіка — Локотко.
Нагадаємо, що скандальна Фреймут принизила закохану пару, взявшись за моралі посеред вулиці: "панночка сама впорається".
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