Відома українська телеведуча Ольга Фреймут показала, як її маленька донька допомагає їй на кухні

Як передає Politeka, відповідне відео з'явилось на сторінці Фреймут у соцмережі.

Так, телеведуча запостила у своєму акаунті сторіс із молодшою донькою Євдокією.

На опублікованих кадрах можна побачити, що дівчинка старанно миє посуд.

"Робота кипить", - написала Фреймут.

На наступній сторіс можна побачити, що не обійшлося без казусів - після миття посуду маленькою Євдокією на підлозі з'явились плями від кави. Однак телеведуча наголосила, що старання дитини все одно порібно цінувати.

"Ніколи не критикую старання, всі ми помиляємося", - написала вона.

Крім того, судячи з усього, донька Фреймут випадково розбила чашку.

"А ви доручаєте дітям відповідальні справи?" - запитала телеведуча у фоловерів.

Як відомо, у Ольги фреймут є дві доньки. Старшій донці Златі Мітчелл 15 років, а молодшій Євдокії 28 червня виповниться 4 роки. Також у Фреймут є син Валерій, якому 8 травня буде 5 років. Після народження третьої дитини стало відомо, що Ольга офіційно вийшла заміж і взяла прізвище свого чоловіка — Локотко.

Нагадаємо, що скандальна Фреймут принизила закохану пару, взявшись за моралі посеред вулиці: "панночка сама впорається".

Як повідомляла Politeka, Фреймут забула про етикет і показала почуття до чоловіка у всіх на виду: «Вам говорили, що ви...».