Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес у спортивному костюмі підкреслила форми вдалим чином

Популярна виконавиця постійно показує в Instagram, як виглядає в самих різних модних нарядах. Так як на концертах Дженніфер воліє відкриті образи з камінням, коштовностями і неприкриваючі її ноги, в реально житті Лопес стареться не показувати подібний ептаж.

У повсякденному житті Дженніфер найчастіше можна помітити на прогулянці в спортивному костюмі, кросівках і з зібраними волоссям. При цьому в руках Лопес незмінно буде тримати пляшку води, так як одержима темою зволоження шкіри завдяки уходовим засобам, оліям і правильному водному балансу.

На фото видно, що Дженніфер знаходиться у відмінній формі завдяки правильній роботі над собою, а її зовнішність в 51 рік – це результат тренувань, харчування і турботи про обличчя. У простому спортивному костюмі знаменитість виглядала дуже спокусливо, завдяки доглянутому вигляду.

В цілому, світле обличчя без зморшок викликає подив, адже на думку фанатів, без ботокса таке навряд чи було б можливим.

В одному з інтерв'ю Джей Ло розповіла, що навіть на вечірках або зустрічах з друзями, вона замовляє щось корисне, не п'є і просто намагається корисно харчуватися. Причому заради фігури Дженніфер ніколи не відмовляється від відвідування спортзалу. А за обличчя взагалі фанатично боїться, тому завжди зволожує, живить і робить скраби.

"Така красива 😍; так тебе люблю !! Щаслива п'ятниця у тебе була, Джен; Королева; завжди так приголомшливо; Ясс королева світіння божевільне; Ух! Палаючий вогонь; Ти така приголомшлива, вау😻; Уля-ля, яка троянда, Я сумував за тобою, мама; чорт візьми, твої Селфі-щось ще краще; така красива; ти така красива 🥺❤️; хах-досить дух захоплювати! 🥺; ти завжди світишся 😍», - пишуть користувачі.

Нагадавши, 51-річна Дженніфер Лопес в чорному ліфчику і в" дірявому "костюмі потрясла виглядом:"на дев'ятому небі".

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