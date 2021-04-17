Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі разом з дочкою Вів'єн була помічена на прогулянці
Вчора в мережі з'явилися свіжі фото з актрисою, яка проводить час разом з дочкою. Так, Анджеліна Джолі і її дочка Вів'єн були помічені за покупками квітів в квітковому магазині Loz Felize.
Шопінг вихідного дня в сім'ї Джолі став традицією, найчастіше фотографи підловлюють артистку саме у вихідні, коли вона відправляється за покупками з дітьми. Так, цього разу знаменитість разом з 12-річною дочкою Вів'єн вирушила по магазинах в модний район в Лос-Анджелесі.
Прогулюючись в обнімку, зірка виглядала цілком щасливою. Причому приховуючи фігуру, вона все одно виглядала стильно в чорній сукні в підлогу, з піджаком оверсайз і шкіряних шльопанцях, ось Вів'єн одягла чорні шорти і толстовку з малюнком Вінні Пуха. В цілому, зірка з дочкою виглядали цілком щасливими після шопінгу і не звертали уваги на парарацці.
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Відзначимо, завдяки акуратним рисам обличчя Анджеліна виглядає дуже спокусливо, в той час як підлітком Джолі була переконана, що вона виглядає зовсім не привабливо, тому комплексувала і навіть почала фанатично худнути.
Зараз зірка вже не бореться з такими комплексами, але і уникати старості не поспішає. За словами зірки, вона не хоче робити сильних змін у зовнішності.
"Прекрасна❤️❤; дуже мила❤️ така безтурботність; біса приголомшлива принцеса❤️; просто погляд-магніт; ви дуже красива️ идеальная; сама ідеальна з усіх актрис🔥; поплескайте, це чудово😍 ідеальний злочин проти краси; який би наряд там не був, Всі дивляться сюди❤; обличчя ангела", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що Анджеліна Джолі в спокусливій сукні без сорому пограла губами зі своїм пальчиком
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