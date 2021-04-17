Популярна українська співачка Ані Лорак запропонувала оцінити новий ремікс на її пісню та супроводила його ефектним відео, на якому вона позує у купальнику
Як передає Politeka, відповідний пост з'явився на сторінку Лорак у соцмережі.
Так, співачка запостила відео, на якому вона танцює у синьо-білому купальнику, і на неї капають краплі води. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.
При цьому співачка вказала геолокацію - судячи з усього, відео було знято на Мальдівах.
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Також Лорак побажала всім фоловерам гарних вихідних і закликала ділитись своїми враженнями від нового реміксу.
"Всім класних виходних! Запалюйте під мій новий ремікс #наполовинумой by @filatovkaras і діліться враженнями в комментаріях", - написала вона.
У коментарях артистку засипали компліментами, а особливо фоловерів вразила фігура Кароліни.
"Нереальна! Фігура - немає слів!", "Ви зігріли мій день, що дощить", "Неймовірна! Кумир дитинства", "А голою бути обов'язково?", "Дуже подобався ремікс, композиція заграла новими фарбами", "Яка гаряча", "Кароліна, ти надвичайна", - пишуть у коментарях.
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