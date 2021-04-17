Дружина коміка Вікторія Ткач показала яскраве фото із зірковим чоловіком і красунею-донькою

Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого українського коміка з "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія часто супроводжує коханого на концертах і ефірах. Дівчина активний користувач Instagram і радує публіку яскравими фото і відео їх сімейства. Так, цього разу Віка вирішила показати своїх "подружок" – маленьку дочку і Зіркового чоловіка в образі американської попзірки Біллі Айліш.

На новому знімку, який, очевидно, був зроблений в закуліссі шоу "Ліпсінк Батл" Вікторія позує з донькою Лізою і чоловіком, який для участі в шоу перетворився на закордонну зірку. Перед камерою Вікторія з'явилася в темних брюках і яскравій рожевій курточці. Вона притримує ошатну дочку рукою. Треба сказати, що маленька Ліза теж відзначилася образом – на ній пишна зелена спідничка і темна футболка з фотографією тієї самої Біллі Айліш. Однак, яскравіше всіх на знімку, звичайно ж Юрій Ткач. На ньому кислотно-жовтий костюм і забавний перуку з кислотно-зеленим волоссям, він ще й пику скорчив.

У підписі до фотографії Вікторія поділилася, що після кожного ефіру приходить додому з новою "подружкою". "З кожного ефіру @lipsyncbattle_ua, я йду додому з новою подружкою! Минулого разу була Тіна, тепер Біллі. Але сьогодні, крім @billieeilish, буде ще одне перевтілення! І для Мене воно найкрутіше. А як вам образи Юрія?", - написала жінка. Звичайно ж користувачі почали обговорювати нову публікацію, засинаючи сімейство компліментами в коментарях до фото.

Нагадаємо, Зірки "Квартал 95" Ткач і Кравець пішли на "зміну статі", щоб дізнатися, хто з них крутіше: "Наша сім'я...".

Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" несподівано обзавівся волоссям, пофарбованими в сильний колір: "Краса страшна сила".

Також Politeka писала, У Ткача з "Квартал 95" стався напад на сцені, Кошовий і Казанін кинулися "відкачувати" друга: кадри.