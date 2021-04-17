Відомий співак Михайло Хома, який виступає під псевдонімом DZIDZIO з'явився на сцені Кварталу 95 в компанії знаменитостей

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram DZIDZIO розмістив фото на якому позує на сцені в компанії знаменитих артистів, Олени Кравець, Євгена Кошового, Марти Адамчук, віри Кекелії з "Квартал 95" і співаків - Лаліко, Олександра Пономарьова, Алексєєва.

співак написав, що в ефірі програми "Вечірній квартал" глядачів чекає сюрприз. Тому всім радить підключатися до перегляду.

"Сьогодні... дивіться Вечірній Квартал. 🔥 🔥 Буде дуже 🔥 дуже цікаво🔥 🔥", - написав Михайло.

Дівчата на фото в концертних вечірніх сукнях, а чоловіки в красивих строгих костюмах, що підкреслюють важливість моменту.

Відомо, що група, в якій виступав співак DZIDZIO розпалася і тепер Михайло виступає сольно. Варто сказати, що артист поступово вливається в український шоу-бізнес, з'являючись все частіше в ефірах телеканалів на шоу. Так, він відмінно впорався з роллю зоряного детектива на шоу "Маска".

Крім того Михайло Хома часто виконує Державний гімн на урочистих заходах, вражаючи красою і тембром голосу. Нагадаємо, на день Незалежності України Михайло виконав "Молитву за Україну".

Цього разу артист з'явився в компанії Пономарьова і Алексєєва, з якими не так давно виконали хіт "Чому".

Шанувальники по різному поставилися до появи Михайла на сцені "кварталу". Багатьох зацікавив анонс, а інші холодно поставилися до появи Михайла в такій компанії:

"Суперовооо .😍😍😍❤️❤️❤️", "Кошовий","💎"," Ага 🙌 ☺ 👌 🙌 ☺ 👌 "Обов'язково", " Фу, з 95! Михайло, тобі з ними не пасує", "Всі зірки України в зборі 😮", - відгукнулися шанувальники.

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