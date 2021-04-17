У мережі з'явилося фото молдавського музиканта Дана Балана з маленькою дівчинкою

Як повідомляє Politeka.net, у соцмережі Instagram на фан-сторінці, присвяченій молдавському музиканту Дану Балану шанувальники опублікували миле фото артиста, на якому він позує в компанії маленької дівчинки. Багато хто вирішив, що малятко – юна фанатка виконавця, а інші почали обговорювати тему можливого нового проекту з дітьми, в якому він буде брати участь.

На новому знімку Дан присів поруч з ошатною дівчинкою і придбав її, а позаду них видно натовп людей. Перед камерою Молдавський красень з'явився в темних брюках і сірому піджаку, а в одній руці тримає невеликий букет і якусь білу річ. Деякі фанати помітили, що у Балана нова зачіска – його кучері злегка скуйовджені, а на обличчі ледь помітна посмішка.

У підписі до кадру написали: "Яка милота". У користувачі тут же почали обговорювати знімок, засинаючи артиста компліментами. "Так зворушливо. Дан буде прекрасним батьком. Тільки б це сталося швидше", "У Дана нова зачіска?", "Тобі пасує така роль", "Красиве, приємне, добре фото", "Море захоплення", "Як зворушливо", "Неймовірна краса", "Скоріше б", "Дівчатка, хто знає, як називається новий проект, в якому Дан буде спілкуватися з дітками і чи буде він показаний по телебаченню?", "Як Дану пасують діти. Бажаю!",- пишуть у коментарях до фото.

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