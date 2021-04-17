Нова дружина ведучого шоу "Маска" Володимира Остапчука Христина Горняк показала кадри своєї сімейної ідилії
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Христини у соцмережі.
Так, дружина українського телведучого додала у сторіс відео з дому своєї мами, куди вони приїхали разом в Володимиром у вихідні.
Знімаючи відео у будинку мами, Христина розповіла, що зазвичай саме вона їх частує, однак сьогодні все інакше - "на хазяйстві" вони з Остапчуком.
"Ми готуємо вечерю! Так, зайчик, що тут в тебе?" - звернулась вона до свого чоловіка.
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У відповідь на це телеведучий зізнався, що під'їдає сир. Христина розповіла, що вони з коханим готують м'ясо, салат, і буде дуже смачно.
"Немає нічого кращого, ніж сісти разом за стіл! Все, вечеряємо", - сказала Христина, знімаючи на відео гарний родинний стіл.
Родина проголосила тост за швидке одужання, і Христина додала: "Так, мамочко, за тебе, бо довго ти не зможеш не командувати!".
Також на сторінці Христини з'явилось кумедне відео, як Остапчук "краде" торт.
"Н - небезпека!" - прокоментував він та пішов з десертом до кімнати.
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