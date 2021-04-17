Нова дружина ведучого шоу "Маска" Володимира Остапчука Христина Горняк показала кадри своєї сімейної ідилії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Христини у соцмережі.

Так, дружина українського телведучого додала у сторіс відео з дому своєї мами, куди вони приїхали разом в Володимиром у вихідні.

Знімаючи відео у будинку мами, Христина розповіла, що зазвичай саме вона їх частує, однак сьогодні все інакше - "на хазяйстві" вони з Остапчуком.

"Ми готуємо вечерю! Так, зайчик, що тут в тебе?" - звернулась вона до свого чоловіка.

У відповідь на це телеведучий зізнався, що під'їдає сир. Христина розповіла, що вони з коханим готують м'ясо, салат, і буде дуже смачно.

"Немає нічого кращого, ніж сісти разом за стіл! Все, вечеряємо", - сказала Христина, знімаючи на відео гарний родинний стіл.

Родина проголосила тост за швидке одужання, і Христина додала: "Так, мамочко, за тебе, бо довго ти не зможеш не командувати!".

Також на сторінці Христини з'явилось кумедне відео, як Остапчук "краде" торт.

"Н - небезпека!" - прокоментував він та пішов з десертом до кімнати.

Нагадаємо, серйозна біда нагрянула в сім'ю Остапчука, знадобилася термінова допомога хірурга: "з криками, в сльозах..."

Як повідомляла Politeka, нова дружина Остапчука хвалилася вбранням за 13 тисяч гривень: "як Вові з вами пощастило!"

Також Politeka писала, що епатажний ведучий шоу" Маска "Остапчук ошелешив українців, показавши своє перше тату:" ось така любов…"