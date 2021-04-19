Колишня дружина українського репера Потапа, продюсерка Ірина Горова, розповіла про корисну ініціативу з зірками

Екс-дружина артиста вирішила зробити корисну справу разом із зірками української естради, пише Politeka.net. Ірина розповіла про це у своєму Instagram.

Продюсерка опублікувала фото, на яких можна помітити телеведучу Валентину Хамайко, екс-солістку групи "Nikita" Анастасію Кумейко, колишнього соліста групи "Время и Стекло" Позитива (Олексія Завгороднього), переможця "Майстер Шеф" Євгенія Клопотенка, співачку Мішель Андраде та інших.

До слова, Горова була в стильному плащі, завершивши образ модними аксесуарами.

У публікації продюсер розповіла, що разом з українськими знаменитостями було висаджено кілька маленьких зелених ялинок в лісі.

"Ви знаєте, це була не просто висадка дерев, це був якийсь ритуал для кожного з нас, адже в процесі ми морально ☺ ️ наповнювалися, давали початок чомусь новому в нашому житті, закладали ті паростки, з яких потім виросте щось могутнє і животворяще! Маленькі ялинки стануть лісом, а наші мрії і плани - реальністю)", - поділилася враженнями зірка.

Також в кінці красуня закликала українців зайнятися озелененням, а саме - висадити хоча б одне дерево поруч зі своїм будинком.

"І я гарантую, що ваше життя наповнитися новими смислами і чистою енергією! Все починається з нас! 🌿", - поділилася Ірина.

Користувачі мережі подякували Ірині за корисну справу, а також написали компліменти її зовнішності.

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