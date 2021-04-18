Артист розповів, про що буде з гордістю згадувати

Популярний український репер Потап (Олексій Потапенко) розповів про свої емоції в якості ведучого шоу "Ліга Сміху"

Артист заробив любов публіки, завдяки своїй творчості, передає Politeka.net. Зараз репер також бере участь і виступає ведучим різних шоу.

Так, Потап розповів про свої емоції, отримані в якості ведучого шоу"Ліга Сміху". Свій запис співак підкріпив знімком, на якому були відображені тренери шоу, а також учасники на сцені.

У публікації Потап подякував за організацію програми, адже він отримав колосальне задоволення в сезоні "Битва титанів".

"Для мене роль ведучого Ліги була супервідповідальна, я ж бачив, як вів Вова перші три сезони, стояти на сцені поруч з Кошовим і знайти формулу, при якій ми вдихнемо нове життя змагання, що вже полюбилося, було надзавданням!",- вразив несподіваним зізнанням репер.

За словами артиста, роль ведучого для нього одна з допоміжних професій.

"Я швидше корпоративно / імпульсивно/імпровізаційний ведучий у мене є свій стиль і вайб поведінки на сцені і питань до самого себе у мене предостатньо, але!!! Все що відбувалося в лізі було таким трушним, таким справжнім, що я буду з гордістю згадувати битву титанів і той факт, що я був до цього причетний... Я отримав суперпорцію кайфу", - поділився репер.

Користувачі Мережі залишили багато коментарів, а деякі навіть захвилювалися:

"Ніби передсмертна записка) впевнений, що подальші сезони ЛЗ повинен вести саме ПТП)", "ви безумовно внесли нове дихання в Лігу, мені дуже сподобалося...", "Дуже крутий сезон вийшов 🔥".

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