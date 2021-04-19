Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка "Кріпосної" і "Спіймати Кайдаша", показав себе, поставивши запитання
Як пише Politeka.net, Тарас вже давно здобув популярність завдяки безлічі ролей в серіалах і фільмах. Красунчик стежить за своїм тілом і демонструє часто в соціальних мережах підтягнуту фігуру.
Так сталося і цього разу, адже Цимбалюк опублікував в Instagram фото, де позував на чорно-білому кадрі. Тарас був у сорочці, яка не приховала підтягнутий торс, а в руках тримав склянку води.
"Добрий ранок. Як проходять ваші вихідні", - написав Тарас під фото.
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Фанати, включаючи Ольгу Сумську, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Красивий", а у мене з ранку з смачного лише чай в келиху....", "Цікаво, сьогоднішній день вихідного дня-присвячений тобі, Тарасе"," добрий. У Вічного вогню, мечу меню на тиждень:))) яловичина в соусі, млинці з м'ясом, сиром і грибами, тефтелі, фаршировані печериці, борщ і ще щось...", "Джонні, ти це?", "Як Джонні Дэпп!", "Відпочиваємо після важкого робочого тижня. Тим самим набираємося сил на Новий", "що ж ви такий гарний", "вихідні прекрасні, нехай у вас теж буде все прекрасно".
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