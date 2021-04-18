Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук здивував зовнішністю в образі відомого персонажа кіно

Не так давно закінчився перший сезон шоу "Маска", передає Politeka.net. Тим часом в мережі не вщухають обговорення образів учасників, детективів і ведучих проєкту.

Вся річ у тому, що програма дуже сподобалася українським глядачам, і деякі зізнаються, що з нетерпінням чекають нових випусків.

На офіційній сторінці проєкту опублікували відео, в якому згадали яскравий момент появи ведучого Остапчука в образі Термінатора. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Помітивши яскравого ведучого DZIDZIO й Олег Винник не змогли приховати емоцій, показавши своє здивування.

"Признавайтеся, в якому образі ви хотіли б побачити нашого ведучого Володимира Остапчука? Після тітки Рози він може перетворитися на кого завгодно. Дивіться виступи героїв і веселі моменти шоу на YouTube-каналі «Маска. Україна"🖤", - написали автори поста.

За годину публікація зібрала понад 4000 переглядів і багато коментарів.

"У костюмі панди, в костюмі Віллі Вонки", "Шрек", "в образі павука", "я хотіла побачити його в образі Шерлока Холмса", "в образі травесті-діви😂", "в образі одного з детективів шоу (наприклад, Олега Винника😂)", "в образах Тора, Шрека, Джека Горобця, Капітана Америки, Залізної людини, Халка", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, в одному з випусків Володимир Остапчук з'явився в образі Донни Рози з радянського фільму "Здрастуйте, я ваша тітка!".

Для повного перевтілення ведучому наклали незвичайний грим.

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