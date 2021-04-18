Популярна українська співачка Тіна Кароль у трендовому костюмі з'явилася у фінальному ефірі шоу " Ліпсінк батл"

В останньому фінальному ефірі першого сезону шоу "Ліпсінк батл" Тіна Кароль вирішила спробувати себе в новому образі. Так, артистка перетворилася на справжню ляльку Барбі. Для цього вона одягла трикотажний топ і спідницю міді блідого пудрового відтінку (щоб подивитися виступ зірки, доскролльте сторінку до кінця).

Костюм в стилі ляльки був необхідний і для виконання на початку шоу шоу Зоряних пародій Ліпсінк батл. На сцені шоу Зірка з колегою Потапом вразила виступом під пісню Aqua Barbie Girl.

Свій образ Кароль доповнила яскравими босоніжками з камінням і пишною зачіскою з об'ємними локонами, щоб повністю наслідувати ідеального образу ляльки.

"Чекаємо всією сім'єю, Тіна наряд супер🔥 будемо дивитися❤️; Ось це образ!; Образ супер!!! 👍 🔥 ; Barbie😍❤; дуже чекаємо🤡 💜; Ух ти яка😍 😘 🥰; будемо дивитися❤️; вдалий комплект.Вам іде; Тіночка, ми тебе твої пісні дуже любимо . Шолом тобі повітряні поцілунки", - відповідають в мережі.

Варто відзначити, останнім часом багато користувачів були незадоволені змінами стилю зірки, яка експериментувала з іміджем і кілька разів вражала виходом у світ. Латексні лосини, шкіряні костюми і сукні з непристойними декольте стали причиною бурхливих обговорень фігури виконавиці.

На думку шанувальників, зірці підходять більш жіночні силуетні вбрання, які не виставляють напоказ її зону декольте, а також не підкреслюють талію. Нещодавно на одному із заходів Тіна Кароль з'явилася в досить скромному класичному вбранні – чорному костюмі без принтів і прикрас.

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