У Мережі показали всі образи епатажної співачки Олі Полякової, в яких вона з'являлася в шоу "Маска"

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Інстаграм підводять підсумки першого сезону, що щойно завершився, зірковими детективами якого були незрівнянні Оля Полякова, Настя Каменських, Андрій Данилко, Олег Винник і DZIDZIO.

37-річна Полякова з ефіру в ефір дивувала публіку розкішними та детально продуманими образами. Зокрема, красуня козиряла в незвичайному вигляді - банному халаті і з рушником на голові, а також зухвалому міні-платті зеленого відтінку на одне плече, "космічному" сріблясто-червоному комбінезоні, чорно-білому вбранні з пишними рюшами, боді з божевільними вирізами й золотистій коротенькій сукні.

"Зірковий детектив шоу "Маска" яскрава Оля Полякова щосуботи вражала нас своїми образами. Вони були сміливими, непередбачуваними і неймовірно красивими! Який з образів @polyakovamusic вам сподобався найбільше? Голосуйте в коментарях 👇", - йдеться в підписі до кадрів.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Деякі несподівано порівняли суперблондинку Полякову з Данилком (який, до речі, з'являвся кожен раз в одному й тому ж вбранні - чорному світшоті, і таких же штанях і кепці).

"Вибачте, але образ Данилка краще, ніж Полякова і Дзідзьо в халаті"; "Халат 🤣🤣🤣"; "Всі її образи прекрасні😍"; "Навіщо під Леді Гагу косити???"; "6 але халат з рушником це жесть"; "Красуня❤️❤️❤️", - коментували в Мережі.

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