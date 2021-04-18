Відома телеведуча і актриса Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала себе в незвичайному образі

Як пише Politeka.net, Даша Трегубова вже давно популярна серед українців завдяки роботі актрисою в театрі і кіно, а також в якості телеведучої "Х-Фактора". Красуня не забуває і про соціальні мережі, де часто читає вірші, а ще показує кадри з особистого життя.

Цей раз не став винятком, адже Даша вирішила згадати 2015 рік. Дівчина в блузці і штанях стояла на височині, насолоджуючись видом моря. У красуні було коротке волосся, а очі Трегубова прикрила окулярами.

"Весна в Монако і коротка стрижка шість років тому", - написала Даша під фотографією, яку залишила в сторіс Instagram.

Фанати не змогли оцінити несподіваний кадр, адже в сторіс немає функцій коментування і лайків.

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Так, Дарина влаштувала передноворічну фотосесію з ретро-меблями, граючим патефоном і запаленими свічками. У відео якраз бекстейдж цієї зйомки. Особливо Трегубова вразила образом в червоній шовковій сукні.

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