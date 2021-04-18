Нова біда спіткала сім'ю Володимира Остапчука і його дружини Христини Гірник після смерті бабусі шоумена

Як передає Politeka.net, Гірник поділилася деталями в "сторіз" у себе в Instagram.

«У нас ще попереду операція, але ми налаштовані позитивно, і знаємо точно, що все буде добре. Обов'язково, коли все пройде, я все розповім, поділюся, хто наш лікар, як ми лікувалися, що робили для відновлення і так далі», - розповіла вона.

"Я можу сказати вже одне, це дуже добре, коли ти можеш швидко дістатися до батьків, допомогти їм. Тому дуже рада, що моя мама з вітчимом колись зібралися і переїхали до Києва", - додала Христина.

До цього Остапчук показував кадр з лікарні з рентгенограмою травми тещі.

"Мама Христини в лікарні з роздробленою колінною чашкою. Ранок, бл * * ь...", - емоційно підписав Володимир.

Пізніше ведучий подякував кожному за підтримку:

"Спасибі всім за ваші слова 🙏. І так, сьогодні буде офігенний день".

Нагадаємо, 30 березня Остапчук повідомив про велике горе у своїй родині: пішла з життя одна з його бабусь. Шоумен відправився в рідну Умань, щоб проводити її в останню путь. Однак, його дружина, Христина Гірник, з ним не поїхала.

"Володимира я підтримувала весь тиждень, коли його бабуся по татові була при смерті. І вчора, коли її не стало, теж. Не поїхала, так як не бачила її ніколи і, думаю, була б там зайвою», - пояснила тоді Гірник своє рішення.

Дружина ведучого додала, що поговорила з родичами чоловіка по телефону і висловила свої співчуття.

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