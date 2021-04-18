Анні Саліванчук, актрисі та дружині продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, була потрібна термінова операція на хребті
В результаті падіння з коня (сталося це 10 років тому під час зйомок фільму) у Саліванчук утворилася шийна грижа. Останній місяць красуня провела в спеціальному комірі, страждаючи від болю і німіння кінцівок.
35-річній Анні зробили операцію з видалення грижі в двох місцях і заміні шийних дисків на спеціальні пластини.
Актриса ризикнула показати в себе в Instagram, як проходила процедура, передає Politeka.net.
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"90% з вас проголосували, що хочуть побачити мою операцію. Так як вона була дуже складна і не дуже сприйнятлива людському оку, відразу попереджаю: кому немає 16 років, краще не дивитися, - попередила Саліванчук і розповіла про своє самопочуття. - Операцію зробили ідеально. Вже через годину після виходу з наркозу я перестала відчувати оніміння руки і біль. Це просто нереально круто! <...> Через "кілька днів" я вже буду бігати, стрибати і радіти життю зі своєю сім'єю❤️ Любіть себе і своє здоров'я🥰".
"Ганнуся, якнайшвидшої реабілітації та одужання🤍"; "це добре, коли є такі люди, які можуть все детально показати і розповісти. І комусь це можливо дасть поштовх, щоб люди могли не боятися. І рішатися на такі операції заради їх здоров'я"; "Здоров'я, і все буде добре!🔥 ❤ ️ 🔥"; Анна ви залізна леді ❤️".
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