Актриса і співачка Дженніфер Лопес у приталеній сукні підкреслила підтягнуту фігуру після тренувань

Селфі Дженніфер Лопес розбурхують публікую відразу ж після публікації, адже в 51-рік знаменитість виглядає помітно молодше свого віку, а її фігурі можуть позаздрити тисячі жінок. Найчастіше, на яскравих фото зірки можна побачити те, як вона сама підкреслює достоїнства.

Плоский живіт з кубиками преса, підтягнуті стегна і сильні накачані руки. Руки є своєрідною фішкою знаменитості. Як можна помітити на фото, зусиль вона не пошкодувала для такої фігури. Адже саме руки вважаються головною проблемною зоною у багатьох дівчат.

"Коли я качаю руки, відчуваю себе супержінкою". І, схоже, це правда. На фото добре видно, як Лопес підкачала не тільки форми, але і привела в ідеал сильні руки. У приталеній вузькій сукні Дженніфер навіть зробила на них акцент.

Особистий тренер зірки Девід Кірш часто розповідає, що при роботі з руками для зміцнення м'язів і спалювання жирових відкладень краще брати невелику вагу – 1-2 кг, але робити якомога більше повторень – мінімум 15-20.

Також сама Лопес нещодавно показала фігуру на пляжі в зручних нарядах, не позбавлених смаку і елегантності, але в той же час без зайвого гламуру. Спочатку знаменитість покуражилася в чорному комбінезоні з відкитими плечима і привабливим декольте, накинувши на плечі коротеньку білу сорочку.

"Вічна краса 🙌💃👏🧿"; "Ця усмішка😍💋"; "Мені подобається, яка ти завжди чесна🤯"; "Гарна всередині і зовні"; "Сама дорогоцінна усмішка на світі 🥺😩"; "ти виглядаєш приголомшливо, просто ідеально🤍"; "гарно 😍 ангели не старіють"; "Я ридаю, як ти прекрасна, Джей Ло"; "Клянусь, ти ангел + вампір😍", - відповіли на перетворення в мережі.

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