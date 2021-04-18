Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, показала, як відпочиває в теплих краях

Соня вже давно живе в США, де здобуває освіту, передає Politeka.net. Дівчина не забуває про творчість і, звичайно, відпочинок. Цього разу красуня похвалилася своїм "райським" відпочинком на гавайському острові Кауаї.

Зірка показала мальовничі кадри, які просто захоплюють.

При цьому красуня також не забуває і показувати себе. Так, цього разу Соня записала в сторіс, на яких прогулюється берегом. Дівчина одягла чорну кофту, і відчинила кілька гудзиків, надавши образу якоїсь пікантності.

Видно, що внучка Ротару насолоджується відпочинком під яскравим сонечком. Вигляд у неї був свіжим і задоволеним.

Вона посміхалася в камеру, пізніше ефектно розпустивши волосся. Відвести погляду від цієї красуні було просто неможливо.

На жаль, кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Нагадаємо, Соня Євдокименко з дитинства займалася танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано, брала уроки вокалу. Крім того, вона з дитинства виходила на подіум, і в результаті навіть отримала титул "Краща модель України".

У США красуня вивчає історію мистецтв і англійську літературу.

Вона часто робить публікації у своєму Instagram, на який вже підписалися 162 тисячі користувачів мережі.

Кожне фото зірки викликає захват і вона отримує тисячі компліментів, а також багато лайків.

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