Відома українська співачка Злата Огневич показала найдорожчу людину - маму
Як пише Politeka.net, Злата Огневич вже не перший рік радує українців своєю творчістю. Дівчина активно просуває себе, беручи участь в різних телепроектах, а також веде сторінку в Instagram. У блозі у красуні можна побачити не тільки творчість, а й особисті кадри.
Цього разу Злата вирішила показати, як виглядає мама. Жінка стояла на кухні і посміхалася, радуючи своєю життєрадісністю.
"Мамо, ти найкраща", - написала Злата під фото.
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"Діана, ну ось що з нею зробити, з цим блогером", - сказала Галина Бордюг (так звуть маму).
"Мама, я блогер", - відповіла Злата.
"Нікуди не вивантажуй тільки без мого дозволу", - відповіла мама.
На другому ролику Злата і Галина стояли разом:
"Мама всім передає привіт", - написала Огневич.
"Сьогодні прекрасний день, ми зустрілися дружною великою сім'єю і відзначаємо перемогу сонечка", - сказала на камеру мама Злати.
Ми писали, що переможниця шоу "Маска" Злата Огневич показала, як створювали її неймовірний костюм Сонця.
На сторінці шоу "Маска" в соцмережі Instagram опублікували закулісні кадри з Огневич, на яких вона показала, як створювався її дивовижний і яскравий костюм Сонця.
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