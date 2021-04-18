Відома українська співачка Злата Огневич показала найдорожчу людину - маму

Як пише Politeka.net, Злата Огневич вже не перший рік радує українців своєю творчістю. Дівчина активно просуває себе, беручи участь в різних телепроектах, а також веде сторінку в Instagram. У блозі у красуні можна побачити не тільки творчість, а й особисті кадри.

Цього разу Злата вирішила показати, як виглядає мама. Жінка стояла на кухні і посміхалася, радуючи своєю життєрадісністю.

"Мамо, ти найкраща", - написала Злата під фото.

"Діана, ну ось що з нею зробити, з цим блогером", - сказала Галина Бордюг (так звуть маму).

"Мама, я блогер", - відповіла Злата.

"Нікуди не вивантажуй тільки без мого дозволу", - відповіла мама.

На другому ролику Злата і Галина стояли разом:

"Мама всім передає привіт", - написала Огневич.

"Сьогодні прекрасний день, ми зустрілися дружною великою сім'єю і відзначаємо перемогу сонечка", - сказала на камеру мама Злати.

Ми писали, що переможниця шоу "Маска" Злата Огневич показала, як створювали її неймовірний костюм Сонця.

На сторінці шоу "Маска" в соцмережі Instagram опублікували закулісні кадри з Огневич, на яких вона показала, як створювався її дивовижний і яскравий костюм Сонця.

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