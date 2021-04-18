Глядачів шоу "Холостяк" давно мучить питання про інтимну сторону - чи є щось серйозніше, ніж поцілунки, між героєм і учасницями? Ведучий проекту Григорій Решетник пролив світло

Як передає Politeka.net, тему з любов'ю на "Холостяку" розкрили в програмі "33 за 3" на телеканалі ICTV. Відповідне відео опубліковано на YouTubе (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Ведуча Олександра Кучеренко поцікавилася у Решетника, в якому сезоні не було інтимних стосунків на проекті.

"Сподіваюся, що він був на всіх сезонах. Тому що, це романтичне шоу і коли закохані дві людини, обов'язково має бути тактильний зв'язок", - Григорій здивував відвертою відповіддю.

За його словами, інтим між "Холостяком" і однією з його ймовірних обраниць може виникати ближче до фіналу проекту. Безумовно, знімальна команда в такому випадку вимикає камери й залишає пару саму.

"У нас все за згодою сторін. Ще жодного разу не було, коли хтось когось згвалтував, не дай боже... Коли вже все до цього веде, ми розуміємо так чи якось інакше, що зараз парі краще залишитися наодинці, і вони цього хочуть, вони про це говорять. І зрозуміло, що з етичної точки зору ми вимикаємо камери і просто відпускаємо пару. Все інше - ми намагаємося показати глядачеві", - поділився Григорій.

Раніше ми розповідали, головний герой 11-го сезону "Холостяка" Михайло Заливако за час зйомок дуже здружився з Решетником. Часто на його сторінці в Instagram з'являються їх спільні фото. На останньому знімку Міша практично скопіював стиль Гриші в одязі.

"Гриш, мені здається, що скоро твоїх фоток тут буде більше ніж моїх", - посміявся "Холостяк".

Нагадаємо, що фаворитки "Холостяка" Заливако дружно влаштували сцени зі сльозами і скандалами: "я єдина...".

Як повідомляла Politeka, побачення " Холостяка "Заливако з красунею в бікіні збентежило українців:"який їхав, таку і зустрів".