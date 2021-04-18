Артистка не відмовляє собі ні в чому

Популярна українська співачка Ані Лорак добре проводить час у відпустці разом з близькими

Вперше за довгий час співачка вирішила відправитися у відпустку разом з близькими. Причому, чи подорожує Кароліна з коханим або тільки з дочкою – вона розповідати не стала. Проте, вже відомо, що Ані Лорак насолоджується відпочинком на Мальдівах (зірка нещодавно зазначила. На курорті співачка не тільки розслабляється, але і працює.

Напередодні вона взяла участь у пляжній фотосесії. Зірка приурочила її до виходу свого нового реміксу на пісню»Наполовину мій". Після яскравої зйомки артистка вирішила пізно ввечері відпочити в ресторані.

Не обійшлося і без танців за столом. Сидячи на стільці в короткій чорній сукні, Кароліни покрутилася на камеру, показуючи фігуру і свій пляжний лук цього дня. З розпущеним волоссям і вечірнім макіяжем Кароліна виглядала задоволеною і відпочила.

Також раніше співачка запостила відео, на якому вона танцює в синьо-білому купальнику, і на неї капають краплі води. Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця.

У коментарях артистку засипали компліментами, а особливо фоловерів вразила фігура Кароліни.

"Нереальна! Фігура - немає слів!", "Ви зігріли мій дощовий день", " неймовірна! Кумир дитинства", " а голою бути обов'язково?", "Дуже подобався ремікс, композиція заграла новими фарбами", "яка гаряча", "Кароліна, ти незвичайна", - пишуть в коментарях.

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