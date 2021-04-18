Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана показала себе після сну
Як пише Politeka.net, Сніжана вже більше 10 років одружена з відомим співаком Сергієм Бабкіном. Пара займається вихованням дитини, і Хоч були проблеми з вірністю музиканта, але зараз у Сергія і Сніжани ідилія, що можна помітити і за останніми публікація красуні в соціальних мережах.
На кадрах, які Сніжана опублікувала в сторіс Instagram, дівчина лежить в ліжку, прикрившись ковдрою. В руках Бабкіна тримала тарілку з котлетами і пюре, а на ще одній тарілці можна побачити помідори.
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"Сьогодні захотілося солоних помідорчиків, пюрешечки, пізній сніданок, проспала все на світі, тому що що? Тому що марафон пишу довго", - сказала Сніжана.
Після цього Сніжана опублікувала цілий пост, присвячений календарем подій, де сиділа в піджаку, а в руках тримала гілочки з квітами.
"Дівчатка мої", - звернулася красуня до фанаток.
Ми писали, що дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна розповіла про весняне перетворення і поділилася яскравим фото.
Сніжана опублікувала фото, яке виглядає по-весняному яскраво і свіжо. На знімку вона позує з мінімумом косметики в квітчастому блакитному платті.
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