Герой шоу" Холостяк 11 " бізнесмен Михайло Заливако показав свою головну пухнасту любов-домашню улюбленицю

Головний герой 11-го сезону шоу" Холостяк " – 31-річний бізнесмен Михайло Заливако опинився в центрі уваги з самого початку проекту. Кожен його вчинок і слова постійно обговорюють в мережі, адже шанувальниці шоу часто не згодні з тим чи іншим рішенням чоловіка.

Сам Михайло на критику реагує спокійно і продовжує спілкуватися з шанувальниками в Instagram. Цього разу чоловік поділився в розділі Сторі серією милих кадрів, показуючи свою улюблену подругу-пухнасту вихованку. Породиста кішечка з гострими кігтиками пограла з Заливако перед камерою, ніжачись у того на руках.

Сам чоловік показав, як проводить час поза проектом і насолоджується тихим відпочинком, поки шанувальники засуджують його рішення в останньому ефірі. Зараз Михайло не вибрав фавориток проекту, в яких зацікавлений, що і хвилює не тільки учасниць.

Відзначимо, до цього в 7 випуску проекту Михайло було багато критики, адже фінальний вибір чоловіка спантеличив шанувальників. Слізні відео " Холостяку "надіслали відразу три дівчини: Юлія" Зайка " Бельченко, Даша Ставнича і Аня Богдана.Як виявилося, відверті зізнання і вплинули на їх подальшу участь у проекті. 7 ефір "Холостяка" став останнім для Юлії. Саме з нею на церемонії троянд розпрощався Михайло.

"А можна проект покине Міша? Ніякої поваги до дівчат", " нічого не шкода, навпаки, добре, що пішла. Навіщо їй такий Бабій як Міша? Взагалі Міша дуже дивний чоловік, тому Юлі тільки пощастило, буде в її житті гідна людина", "повний ахтунг з Анею", " Юля і Олешка Тригубенко були б класною парою. Відкриті, добрі і якраз він був би для неї тією опорою в житті про яку вона так багато говорить", - писали в мережі.

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