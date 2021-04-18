Відома українська актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда у фільмі "Квант милосердя", показала себе в свіжому образі

Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко вже безліч років живе за межами України, активно розвиваючи свою кар'єру актриси. Дівчина знялася і знімається в безлічі кінокартин, але одна з найбільш пам'ятних ролей залишається у фільмі про Джеймса Бонда. Ольга не забуває і про соціальні мережі, де кожен день публікує фотографії.

Цього разу красуня була в білому вбранні з мереживним декольте, а образ доповнила прикрасою на шиї. Волосся у актриси були трохи розпатлані, а дивилася Куриленко прямо в камеру чуттєвим поглядом.

"Недільний відпочинок", - написала Ольга і додала смайлик поцілунку.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі під публікацією:

"Прекрасне недільне фото", "чудова", "я буду чекати тебе в Аргентині", "з неділею, передаю привіт з улюбленого Чилі", " Ви шикарні !!!!!!!! Доброго неділі !!!", "Прекрасний знімок", " Ольга, ви читали автора Дениса Прошкін. Цікаво дізнатися, як він вам", "італійською мовою: зачаровує", " знімайте якомога більше фільмів. На даний момент ти найкраща", "млосна неділя, красиво".

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