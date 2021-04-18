Відома українська співачка Оля Полякова різко відповіла хейтерам, які критикують її зовнішність без макіяжу

Як відомо, зірка активно коліт собі ботокс через активну міміку. щоб уникнути глибоких заломів і зморшок в ранньому віці, артистка колола собі ботокс з 25 років. Однак у відео, в якому зірка без фільтрів показала себе, вона спантеличила зовнішністю.

"Всім привіт, дорогі мої, виклала вам вчора б'юті-ефір і начиталася такого про себе... і очі у мене з якимись шрамами, і лоб не ворушиться. Ну де, де він не рухається-то? Ось, показую", - сказала Полякова, показуючи своє обличчя під час поїздки.

Також вона зазначила, що хейтери заявили, мовляв у неї різні брови. За словами зірки, це вона так їх нафарбувала, а її лоб нормально собі рухається і міміка не зіпсована.

"Коротше, Дівчата, я звичайно розумію, що не всім бути богинями, але спробувати то можна», - іронічно підмітила зірка.

Як можна помітити, вчора зірка показала, з чого складається її б'юті-ритуал, в якій послідовності вона завдає свої улюблені продукти. Домашній пілінг і відновлювальна маска дарують шкірі здоровий вигляд, проте оцінили цей етап далеко не всі:

"Масочка 475грн. Так звичайно, дуууже не дорога😂; Так приємно, що артистка, не боїться показувати себе справжню, без фільтра! 👌 🏻 ; Чет постаріла Полякова різко, за останні місяці...; Менше процедур,а то щось страшнувато стало на тебе дивитися, Олька); Олічка, Ви красуня!!!Дякую за той б'юті урок❤️; Нам так не жити!475грн. Це багато. Жаль».

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