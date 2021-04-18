Обранець героїні шоу "Холостячка" Олександр Еллерт, показав, як проводить час у розлуці з Ксенією Мішиною

Поки Мішина знаходиться в Хорватії на зйомках, Александ Еллер вирішив провести час з донькою. Відповідними кадрами він поділився на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, Олександр Еллерт був двічі одружений. Від першого шлюбу у нього народилася дочка Еля, якій зараз 13 років.

Новим фото з донькою він поділився з фоловерами на сторінці в Instagram.

Олександр з донькою вирішили перекусити просто на вулиці, використавши в якості столу багажник авто. Схоже, що для свого обіду вони замовили їжу"на винос".

"Здається, у нас з'явилася нова традиція», - підписав знімок Олександр.

Відзначимо, раніше Олександр Еллерт зізнавався, що далекий від ідеального батька, і недостатньо часу проводить з донькою.

"Більше б часу проводив. Поміняв би свою присутність поруч з дитиною. У якийсь період мене було дуже мало в житті Елі. Я неідеальний тато і у мене був зовсім не ідеальний прояв батьківства», - відповів Він питання про те, що хотів би поміняти в своїх відносинах з дочкою.

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