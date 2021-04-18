Актриса та ведуча Лілія Ребрик викликала ажіотаж у Мережі несподіваним оголошенням

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, зробивши користувачам пропозицію, від якої важко втриматися.

Лілія вирішила подати хороший приклад українцям і зайнятися власним здоров'ям, а також коригуванням фігури до літа. На виставленому фото дівчина позувала в малиновій майці та коротких чорних шортах, прийнявши стійку лежачи для однієї зі спортивних вправ.

"Друзі! Нам зі студією Дикого @studiyadikogo набридло карантинити і тому ми призначаємо вам зустріч на тренуванні! Звичайно, все в рамках чинного законодавства 🤣 з дотриманням дистанції, в комфортному одязі і без особистих (поки 😉) зустрічей, тому потренуємося онлайн! Прокачаємо м'язи, трохи включимо своє тіло після зимової сплячки. Будемо рухатися, піднімати собі настрій і, звичайно, скидати зайві грами (відразу щоб кілограми - не обіцяю 😂)! Приєднатися може кожен на моїй сторінці в прямому ефірі! Вже завтра: у понеділок, 19 квітня о 17 годині! Чекаємо всіх бажаючих! Одягайте зручний одяг і вперед! До зустрічі! Питання та побажання пишіть тут👇 💖", - повідомила Ребрик, чекаючи навалу бажаючих.

"Круто🔥"; "будь ласка, запишіть ефір🙌"; "те що треба на карантині👌" - "круто! Приємно таке читати. Я довго вагалася варто чи ні 🙈 " - "звичайно варто😍, дуже чекаю і обов'язково буду", - відреагували в Мережі.

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