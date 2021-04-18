Внучка 91-річного хореографа і судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик витончено позбавила шанувальників сну

Як передає Politeka.net, 40-річна красуня, яка побудувала кар'єру моделі в Італії, опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в ліжку в спокусливому образі.

Так, на чорно-білому знімку Анна сиділа на краєчку ліжка, приспутавши шовкову сукню та засвітивши мереживний топ. Вона також трохи задерла поділ, блиснувши пружними ніжками.

З розпатланим волоссям і зухвалим поглядом Анна скинула підборіддя, інтригуюче подивившись у камеру.

"На добраніч🌒", - підписала фото внучка Чапкіса.

Користувачі кинулися коментувати побачене, засипавши модель компліментами: "вражаюча... 👏❤️"; "...але зараз 19:00... 😜 😘 "; "Хороша картинка і шикарна ти, на добраніч😘"; "чаооо красуня Анна! 😘 😘 "; "Дуже гарненька"; "красиво і дуже ошатно❤️❤️"; "уявіть собі нещасну людину, яка тепер не зможе заснути😂 😍".

Раніше ми розповідали, внучка Чапкіса похвалилася в Instagram кадрами прогулянки по Риму. Зірка вибрала зручний наряд: укорочені боюки, сірий піджак, червоний тренч і білі кросівки.

"Рим - одне з небагатьох місць, здатних повернути серце до джерела мрій", - підписала вона фото.

Відзначимо, коли Анні було 13 років, її батьки тенор Євген Сафрончик і балерина Лілія Чапкіс (донька Григорія Миколайовича) вирішили виїхати з України, емігрував до Італії. У своєму Інстаграм модель часто ділиться спільними знімками з матір'ю.

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