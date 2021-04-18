Головний герой телешоу" Холостяк 11 " харківський бізнесмен Михайло Заливако розмістив нові фото і спровокував бурхливе обговорення в соцмережах

Як передає Politeka.net, свіжі кадри знаменитість розмістив у себе в Instagram,

На них Заливако сидить за столиком з порожнім келихом і сміється. Фотографії, по всій видимості, зроблені в Єгипті, так як герой «Холостяка» одягнений абсолютно по літньому, в футболку, а обличчя злегка засмагло.

Михайло вирішив запитати у своїх підписників в Instagram про підписи до фотографій в соцмережах.

«А ви завжди читаєте всю цю філософську маячню, яку пишуть під фотками?😂 » ,- запитав бізнесмен.

Фолловери не змусили себе довго чекати і розповіли, що думають.

"Нафіга читати вагон тексту, коли на обличчі людини все написано в двох словах",

"Завше. Цікаво які великі думки штампують під фоткою черговий ж * пи",

"Рїдко. Якщо фото живе, то можна і прочитати)",

"Не всі пишуть маячню )

Так що, іноді дуже навіть корисно почитати 😉",

"Під фоткою п * пи...!😂 ще цитати з книг і пісень ..Моє улюблене",

"А ще хочеться десь в Харкові випадково побачити👌 правда б при зустрічі в непритомності відразу напевно валялася😂 😂 😂", - пишуть в мережі.

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