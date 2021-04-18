Головний герой телешоу" Холостяк 11 " харківський бізнесмен Михайло Заливако розмістив нові фото і спровокував бурхливе обговорення в соцмережах
Як передає Politeka.net, свіжі кадри знаменитість розмістив у себе в Instagram,
На них Заливако сидить за столиком з порожнім келихом і сміється. Фотографії, по всій видимості, зроблені в Єгипті, так як герой «Холостяка» одягнений абсолютно по літньому, в футболку, а обличчя злегка засмагло.
Михайло вирішив запитати у своїх підписників в Instagram про підписи до фотографій в соцмережах.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Синоптики терміново попередили про погіршення погоди, оголошено жовтий рівень небезпеки: які області заморозить
Кравець із "Квартал 95" радикально змінила образ, від Олени не залишилося й сліду: "Вже не секрет..."
Зірка "Дизель шоу" Писаренко, що втік в Росію, показав свого нового пернатого друга: "Хто на кого більше схожий"
"У кімнаті були хлопчики 6 і 9 років": розправа в Києві потрясла країну, душогубу винесли вирок
«А ви завжди читаєте всю цю філософську маячню, яку пишуть під фотками?😂 » ,- запитав бізнесмен.
Фолловери не змусили себе довго чекати і розповіли, що думають.
"Нафіга читати вагон тексту, коли на обличчі людини все написано в двох словах",
"Завше. Цікаво які великі думки штампують під фоткою черговий ж * пи",
"Рїдко. Якщо фото живе, то можна і прочитати)",
"Не всі пишуть маячню )
Так що, іноді дуже навіть корисно почитати 😉",
"Під фоткою п * пи...!😂 ще цитати з книг і пісень ..Моє улюблене",
"А ще хочеться десь в Харкові випадково побачити👌 правда б при зустрічі в непритомності відразу напевно валялася😂 😂 😂", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що "холостяк" Заливако, не дочекавшись фіналу, похвалився, з якою красунею живе: "це любов"
Як повідомляла Politeka, учасниця " Холостяка "з Заливако, показавши своїх конкуренток без макіяжу, повідала про сварки:" починаються пристрасті..."
Також Politeka писала, що екс - " холостяк "виявився" не по дівчатках", шокуюче зізнання красеня: "я змирився з..."