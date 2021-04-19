Онук відомого хореографа, судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, Максим серйозно захворів

Як передає Politeka.net, кадрами на своїй сторінці в Instagram поділилася невістка знаменитого хореографа — дружина його сина Грега, Ембер Чапкіс, і розповіла, що сталося.

Ембер розповіла, що вона збиралася їхати у справах, але її молодшому синові раптово знадобилася допомога лікаря, тому плани довелося скорегувати.

"У мого маленького хлопчика отит. Сподіваюся, ці краплі і антибіотики скоро подіють. Я сказала йому лягти спати, а коли ти прокинешся, сподіваюся, будеш відчувати себе краще», - розповіла вона.

Ембер показала, як гладить по голові сплячого сина, до вух якого прикладена зігріваюча подушка.

Нагадаємо, раніше Максим Чапкіс переніс серйозну операцію через проблеми з зубами. До це подібне хірургічне втручання знадобилося і з старшому синові Грега і Ембер, проте хлопчики перенесли все зовсім по-різному.

"Максим вийшов з цього зовсім не так, як Микола. Микола вийшов з кабінету лікаря, сів в авто і сказав мамі, що я хочу на риболовлю, і він пішов. Максиму знадобилося близько 4 годин, щоб як би прокинутися. Він був засмучений, злий і сказав мені, що я залишила його. Я тоді дійсно погано почувалася", - поділилася невістка Чапкіса.

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