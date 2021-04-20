Папараці підловили Анджеліну Джолі під час походу в магазин, зробивши цікаві кадри

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 45-річної актриси в Instagram опублікували нові фото, зняті нещодавно під час "вилазки" Джолі в квітковий магазин Los Feliz в Лос-Анджелесі.

Так, зірка вийшла за квітами в чорному вбранні: платті-балахоні в підлогу та тренчі. На плечі у неї була стильна кремова сумочка, а на обличчі захисна маска.

Актрису зняли вже на стоянці, коли один із працівників магазину допомагав їй завантажувати покупки в авто. В очі відразу ж кидається одна цікава деталь: у Джолі під тонкою тканиною балахона явно промальовується живіт. Користувачі тут же помітили цей факт, запідозривши спочатку очевидне:

"що з її животом?"

"вона виглядає вагітною 🤰 😮"

"Її животик виглядає великим??? 😮"

"Вона вагітна!??????"

"Моя красуня, "їм" тебе поцілунками ❤️"

Проте, як відомо, Анджеліна більше не може мати дітей. Шість років тому актриса перенесла операцію з видалення яєчників і фаллопієвих труб, щоб уникнути ризику захворювання раком (подібні випадки були у неї в роду).

"Я це планувала давно. Це не така складна операція як мастектомія, але її наслідки більш серйозні. Операція провокує у жінок передчасну менопаузу. Я готувала себе до цього фізично і емоційно, обговорюючи з лікарями різні варіанти і досліджуючи альтернативну медицину", - ділилася Джолі.

Своїм рішенням багатодітна мати хотіла продемонструвати жінкам, що рак можна попередити, якщо знати про генетичну схильність до нього.

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