Новий герой " Холостяка" Михайло Заливако приголомшив раптовим одкровенням

Як передає Politeka.net, під час сьомого ефіру шоу 31-річний "Холостяк" Заливако зізнався у своїй рідкісній і дуже небезпечній хворобі. Молодий чоловік розповів про це учасниці проекту Розалі, разом з якою був на побаченні.

За його словами, в ранньому віці у нього були серйозні проблеми зі здоров'ям, вважай, все дитинства він "провалявся в лікарнях".

"У мене з кров'ю була проблема. Хвороба, від якої вмирають. Мене лікували постійно. Геморагічний васкуліт-аутоімунне захворювання. Розривався посудину, і кров виходила під шкіру. Переживали, що це може бути на суглобах і внутрішніх органах", – зізнався Михайло.

"Холостяк" повідомив, що захворювання з часом просто перестало у нього проявлятися, але, по факту, його так і не вилікували.

"Я взагалі був схожий на нитку зеленого кольору. Нічого не можна було їсти протягом двох років... У мене сльози були. Я такий: "Аа, за що?"Мене не вилікували. Просто з часом хвороба перестала проявлятися. І тепер все нормально", - розповів"Холостяк".

Раніше ми писали, що Заливако в 12-річному віці пережив важке випробування, отримавши серйозну травму хребта. За словами Михайла, це стало для нього переломним моментом. Раптова біда примусила хлопця задуматися та переглянути свій життєвий шлях. Можливо, саме після цього важливою частиною життя "Холостяка" став спорт. Заливако регулярно тренується і удосконалює своє тіло, а також не гребує екстримом.

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