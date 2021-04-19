Ганні Саліванчук, актрисі і дружині продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, зробили операцію на хребті
35-річна артистка розповіла про це у себе в Instagram, а також зазначила, що вже «втекла» з лікарні, передає Politeka.net.
"Я не витримала і втекла з лікарні. Ну як "втекла", звичайно доктор відпустив. Вчора вранці мені зробили перев'язки, прибрали трубку з горла, поставили всі потрібні крапельниці і тепер я повинна бути тільки обережною, не знімати комірець, робити перев'язки щоранку і колоти знеболююче. З останнім відмінно впоратися моя мама", - написала вона.
Саліванчук зазначила, що як тільки побачила своїх дітей, стало спокійно, легко і добре. Вона впевнена, що вдома відновиться набагато швидше, ніж у лікарні.
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До того ж зараз потрібно багато ходити, що непросто зробити в палаті.
"Поки що, звичайно, танцювати не можу 😂 піднімати і опускати голову теж. Повертати трохи можу, але все одно боляче. Тому що шви ще свіжі. Їх обіцяли зняти через тиждень, якщо все буде добре", - додала вона.
Нагадаємо, актрисі знадобилася операція через те, що в результаті падіння з коня (сталося це 10 років тому під час зйомок фільму) у неї утворилася шийна грижа. Останній місяць Саліванчук провела в спеціальному комірі, страждаючи від болю і оніміння кінцівок.
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