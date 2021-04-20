Співак Дан Балан, якому приписують роман із Тіною Кароль, здивував несподіваним фото

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 42-річного артиста опублікували цікавий кадр, на якому Балан постав в обіймах із яскравою блондинкою.

Дівчина мило посміхалася в камеру, коли співак схилився близько біля її голови.

"Які ж вони милі😻 🥰 споки всім😘❤️", - підписав фото автор поста.

Користувачі розкрили деталі з приводу загадкової блондинки, коментуючи знімок:

"Це хто з ним)))))підкажіть будь ласка" - "учасниця 10 сезону Голосу країни, була в його команді"; "Все, Тінка у відставці?)".

Зазначимо, Кароль досі не розповідає про те, чи вільне її серце. Однак при цьому за часів минулих сезонів "Голосу країни", коли ще Дан був її колегою-тренером, із завидною регулярністю давала шанувальникам приводи робити різні припущення на рахунок їх можливого роману. Ці обійми крадькома, погляди та ніжні торкання тільки підігрівали чутки.

Раніше ми розповідали, нещодавно Балан повернувся на проект в якості помічника Кароль в ефірі з нокаутами. Коментуючи свою появу і відповідаючи на питання закулісного ведучого Слави Дьоміна, чи був він радий побачити Тіну, співак з посмішкою зазначив, що "нескінченно".

Ведучий жартома запитав у Дана, куди він поцілував Кароль при зустрічі, в праву або ліву щоку.

"Куди захотілося, туди і поцілував", - заінтригував відповіддю співак.

При цьому він поводився дещо дивно: через його міміку багатьом здалося, що артист "був під чимось".

"А що у нього з мімікою)? Ну блін таке відчуття, що він під чимось!"; "він бухарь"; "😢Жалюгідне видовище", - обговорили користувачі.

Нагадаємо, улюбленець Кароль Дан Балан крупно зганьбився, вирішивши заспівати без фонограми: "стрибає як козлик і виє"

Як повідомляла Politeka, Дан Балан після довгої перерви запалив на сцені, підбадьоривши публіку: "знову весілля...".