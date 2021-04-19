Відома українська телеведуча Катя Осадча підігріла чутки про свою вагітність

Зірка ТБ і її колега й актор Юрій Горбунов одружилися у 2017 році, передає Politeka.net. У цьому ж році у пари на світ з'явився син Іван.

Також у подружжя є син Осадчої від першого шлюбу, Ілля.

З недавніх пір користувачі мережі стали підозрювати телеведучу в третій вагітності. А зірка, ніби підігруючи чуткам, одягає вбрання, в яких намагається приховати животик.

Так, Осадча з'явилася на шоу "Голос країни" в жовтій сукні, з воланом на талії, який приховував живіт.

Зірка виглядала щасливою. На одному з фото вона ніби розтанула в обіймах Горбунова й одного з тренерів шоу, співака Діми Монатіка.

За 10 годин публікації зібрали понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Помітила, вже не перша сукня, де весь час прикривається живіт якимись рюшами, оборками...🔥 👏 ❤ ️ ", "Катя вагітна😮", "є припущення, що Катя Осадча вагітна🤰 🤗", " Катя Осадча вагітна 🤭?", "Як там в животик у Катерини вже ворушиться 💗💗👍👍👍😘😘😘", "Катя, ви вагітна !! Вітаю, вагітність не приховаєш☺❤️", " і почалися у Каті широкі сукні)))", "сукня у Каті просто вау !!! 😍 ",- написали користувачі мережі.

Варто відзначити, що свою попередню вагітність Осадча також приховувала в нарядах вільного крою. До слів, роман з Горбуновим зірка також довго приховувала від громадськості.

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