Публіка гаряче обговорює унікальний кадр з молодою Софією Ротару, зроблений майже півстоліття тому

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 73-річної зірки в Instagram опублікували рідкісне фото, на якому Софія Михайлівна постала з батьками Михайлом Федоровичем і Олександрою Іванівно, сестрою Аурікою і братом Анатолієм.

На чорно-білому знімку 1975 року всі члени сім'ї Софії сиділи за накритим скатертиною столом перед будинком, тоді як артистка стояла позаду них, між батьком і матір'ю. Софія в довгій закритій сукні розпустила смоляні локони і злегка нахилила голову до плеча.

Зазначимо, Софія Михайлівна народилася 7 серпня 1947 року в селі Маршинці Чернівецької області в молдавській родині. Вона була другою з шістьох дітей. Її батько був бригадиром виноградарів.

У дитинстві майбутня артистка багато працювала по домашньому господарству і допомагала батькам торгувати на ринку.

Її старша сестра Зінаїда в дитинстві перенесла тиф і втратила зір. Володіючи абсолютним слухом, дівчина легко запам'ятовувала нові пісні і навчила Софію багатьом народним "хітам". Інша сестра Ротару, Ауріка, теж, до речі, стала співачкою.

Користувачі з ентузіазмом і ноткою ностальгії обговорили побачене:

"Як же сумно від таких фотографій, як ніби ти тут, а серце там..."

"Ваші мама і тато щасливі, ви були такою прекрасною дочкою, та у вас сім'я вся артистична, вони дивляться на вас з небес і спокійні 🔥"

"Краса, шик, блиск, кохана, ангел!!!! Люблю вас всіх, здоров'я, здоров'я, здоров'я!!!"

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