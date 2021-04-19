Молодий і амбітний співак, улюбленець мільйонів дівчат Melovin показав, як виглядає без сценічного образу
Артист, якого називають фаворитом Андрія Данилка зазвичай виступає з яскравим макіяжем і лінзою, яка змінює колір райдужної оболонки ока. Але на новому фото Melovin постав без усього цього і захопив своїх прихильниць, передає Politeka.net.
Melovin позував з мокрим волоссям в променях ранкового сонця.
"Доброго ранку, мир", - підписав він знімок, який, за коментарями, дуже сподобався фоловерам.
"Ти сам витвір мистецтва", "Чертовски красивий😍", "я одна не можу припинити розглядати ці губи?", "Доброго ранку", "Одна я дивлюся на губи?", "Меловін як завжди, прокидається раніше сонечка", "а хто це у нас тут, такий сонненький і шалено красивий з ранку❤?", "Краш однак", "шалено красивий🔥", "Ух який", - коментують нове фото на сторінці співака в Instagram.
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Зазначимо, нещодавно Melovin, який 11 Квітня відсвяткував своє 24-річчя, розповів, чому відмовився від лінзи, яка була родзинкою його образу.
"Я розумію, що... якраз до 24 років я зрозумів, що не лінза робить Melovin, а Melovinделает лінзу і весь свій образ. Мені вона не потрібна і все , - сказала співак.
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