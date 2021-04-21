Співак Олег Винник намагається приховувати своє особисте життя, але публіка все одно примудряється розшукати нові "факти"

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 47-річного артиста опублікували цікавий колаж, зроблений, вочевидь, під час одного з виступів Винника.

Ніжності Олега та його бек-вокалістки Таюне (Таїсії Сватко - справжнє ім'я артистки) потрапили на камеру. Чутки про те, що вони одружені, ходять вже давно. Більш того, подейкують, що у пари є дорослий син Юліан, який зараз живе і навчається в Німеччині. Сам Олег ніколи не підтверджував цю інформацію, ретельно оберігаючи статус холостяка й улюбленця "вовчиць".

На опублікованих кадрах Винник з трепетом обіймає Таюне за талію, малюючи в цей момент разом з нею якийсь жест пальцями - можливо, сердечко.

"Шалена любов♥️ #oleggvynnyk #taunetaisia #olegg #taune", - йдеться в підписі.

Користувачі обговорили побачене в коментарях:

"Ви прекрасні!!!❤️🙌 Таки є воно, шалене кохання!🔥 Многая літа вам!!!🙌❤️"

"Зайчики наші😍"

"Ви Олег і Таюне дуже красиві❤️"

"Ви дуже милі.💖"

Раніше ми розповідали, Винник зворушливо відгукнувся про "дружин" під час одного з ефірів "Голосу країни".

Учасник з його команди Сергій Нейчев вийшов на сцену зі своєю молодою дружиною, показавши красуню на всю країну. Щаслива пара з посмішкою слухала мудре напуття від Олега.

"Мені кажуть, покажи свою дружину - я скажу, хто ти... Ти показав її на весь світ, і тебе за це поважають, люблять. Ти правильно все робиш. Ти робиш свою справу, несеш свій хрест, ти любиш, головне, що ти любиш - показуєш любов на сцені", - звернувся до Сергія зірковий тренер.

Нагадаємо, що таємна дружина Винника підкреслила кругленький животик вузьким вбранням, що світиться від щастя: "найкраща!".