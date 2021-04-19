Колишній коханий Тіни Кароль не зміг приховати емоцій на шоу "Маска"

Соліст гурту "Іванушки International" і колишній коханий Тіни Кароль, Кирило Туриченко, розплакався на шоу "Маска", передає Politeka.net. Артист проявив емоції, коли говорив прощальне слово. Він подякував творцям проєкту за можливість проявити себе в цьому шоу російської версії.

"Завжди думав про цю фінальну промову ... Вибачте, зараз, - ледь стримуючи сльози, сказав артист, - Я дуже радий, що у мене такий шанс з'явився і я стою на цій сцені. Я думав, що вилечу раніше, чесно кажучи".

Один з детективів шоу, Філіп Кіркоров, написав, що на програмі всі стали ніби рідними.

"З кожною маскою все складніше розлучатися🎬Стали всі - ріднюшки. Щотижня проводимо з ними 🦏 🐍 🐥 🐘 🦄 🐊 недільний день. Носоріг, ти підкорив країну. @kirillturichenko, ти підкорив моє серце! 💔Занадто талановитий, занадто яскравий.

У тебе відкриті всі дороги. Дерзай!",- написав співак.

До слова, на шоу Кіркоров заявив, що ще не бачив такого Туриченка, який добре продемонстрував свій яскравий талант, голос і харизму.

Зазначимо, Кирило Туриченко зустрічався з українською співачкою Тіною Кароль, про що остання зізналася в одному з інтерв'ю в програмі "Світське життя".

Артистка розповіла, що роман з солістом "Іванушек" тривав два роки, і той навіть хотів зробити їй пропозицію. За словами Кароль, коли вона зрозуміла, що Туриченко хоче одружитися, вона зробила так, щоб до цього не дійшло.



Практично відразу після закінчення роману з Кирилом Тіна вийшла заміж за продюсера Євгена Огіра. Співачка зізналася, що після цього Туриченко прямо говорив їй про те, що його серце розбите.

Зазначимо, Євген Огір помер у 2013 році від раку шлунка, а зараз співачка сама виховує їх спільного сина, Веніаміна.