Відома актриса Ольга Сумська зізналася, що вони з чоловіком в молодості зраджували один одному

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ольга Сумська В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" поділилася потаємним. Артистка зізналася, що на початку кар'єри чоловік їй зраджував, але іона не без гріха. За словами Ольги, причиною тому, напевно, специфіка роботи в театрі (щоб переглянути відео доскрольте новину до кінця).

Виявилося, що колись на початку відносин з теперішнім чоловіком, атером Віталієм Борисюком бувало всяке, адже все не без гріха. "Ми ж всі не безгрішні, все абсолютно. Якісь спокуси були - така професія, та й будь-яка професія. Якийсь флірт з боку того чи іншого чоловіка...", - каже Сумська.

За словами актриси, свого часу, такий безневинний флірт в якийсь момент привів її до зради чоловікові. Втім, як і його чоловіка до зради їй. "Стрибнув у гречку", - весело каже Ольга. І додає, що у неї теж щось таке було. "Знаєш, ось як на знімальних майданчиках, граєш пристрасть. Ну, це ще було в далеку юність", - загадково зазначила зірка.

Однак, коли їхні стосунки з Віталієм Борисюком опинилися на межі розриву, вони зареклися більше ні з ким ніколи не фліртувати. За словами Сумської, тоді в молодості їм довелося обом зробити відповідні висновки, тому зараз в їхній родині все добре.

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