Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук побував в гостях колишньої солістки групи "НеАнгели" Слави Камінської

Остапчук прийшов у гості до відомої співачки разом зі своєю дружиною, юристом Христиною Горняк, передає Politeka.net. Про це ведучий розповів у своєму сторіс Instagram.

Остапчук показав кадри відпочинку в розкішній квартирі артистки. Компанія розташувалася на терасі з красивим видом на місто.

"Ситуація небезпека", - сказав Остапчук, показуючи гаряче вугілля для мангалу.

Українські знаменитості розпалили багаття, а далі посмажили м'ясо на мангалі. Відпочинок проходив до вечора під музику.

Зазначимо, кадри пікніка також розмістила і Камінська у своїх сторіс.

"Володимир, давайте, піднімайте кришку", - вимовила співачка, попросивши показати м'ясо.

Крім того, компанія співала пісні, загалом веселилася, як могла.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже такої можливості в сторіс немає.

Нагадаємо, Володимир Остапчук дружить з багатьма українськими зірками шоу-бізнесу. Крім Слави Камінської, також артист з дружиною проводить час і з телеведучою Лесею Нікітюк.

Зазначимо, Володимир Остапчук народився 27 вересня 1984 року в Умані. Одержавши філологічну освіту, майбутній ведучий протягом року після університету працював викладачем англійської мови в Уманському аграрному університеті.

Однак Володимир вирішив кардинально змінити професію, для чого переїхав до Києва, де закінчив школу дикторів при СТБ.

Після цього у Володимира почалася робота на телебаченні.

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