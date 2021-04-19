Екс-солістка групи " ВІА Гра» Анна Седокова показала, як виглядає після перенесеної термінової операції

Співачка розповіла про наслідки хірургічного втручання на правому оці, і показала, як виглядає зараз на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

"Мені здається я бачу своє око, яке було раніше", - заявила Седокова.

Співачка зізналася, що їй було дуже страшно робити операцію і знімати пов'язку.

«У цей момент я була найщасливішою людиною. Це око навіть після операції і навіть таким, був набагато красивіше ранкового», — написала співачка.

Відзначимо, операція знадобилася Ганні Седоковій через халязиона – запалення століття. Захворювання почало турбувати артистку кілька тижнів тому, але до лікаря вона не поспішала, і порадила близьких чекала, коли саме пройде, але цього не сталося.

"Я зробила операцію. Ви ж бачили у мене було величезне око, потім поменше. але дуже болючий, потім перетворився в маленький мерзенний кульку. А всі говорили - Ну почекай же, він пройде. Два тижні. 2 скасованих премії. 4 перенесених великих зйомки. 14 днів страждань", - поділилася Седокова.

За словами співачки, операція пройшла безболісно. Зараз співачка не розуміє, навіщо тягнула з походом до лікаря так довго.

Нагадаємо, Седокова увійшла до складу «ВІА Гри» на початку 2002 року. Вона була першою рудоволосою учасницею групи. Седокова швидко стала фронт-вокалісткою і лідером колективу, при ній група досягла найбільшого успіху, їх склад з надією Грановської і вірою Брежнєвої шанувальники досі називають «золотим» складом «ВІА Гри». У травні 2004 року Седокова покинула групу.

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