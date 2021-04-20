39-річний продюсер Потап не гребує "чорною" роботою

Цікавими кадрами очевидці поділилися в Instagram, а репер вже зробив репост у своїх "сторіз", передає Politeka.net. Поки його дружина, співачка Настя Каменських "перезавантажується" в Мексиці, знімаючи реаліті "Дівчата рулять", Олексій (справжнє ім'я артиста) вихлюпує енергію цим незвичайним способом.

Потапа зняли з-за лаштунків нового популярного шоу зоряних пародій "Ліпсінк батл". Як відомо, він разом з Тіною Кароль є ведучими цього проєкту. При повному параді, в м'ятному костюмі та рожевих кедах, Потап постав на сцені зі шваброю в руці. Крім нього прибиралися ще дві жінки. Якщо перші виглядали, як професійні прибиральниці, то ось поведінка репера спантеличила. Можливо, він з благородних поривів зголосився їм допомогти - поки є час до початку ефіру.

Продюсер продовжував активно орудувати шваброю, навіть коли вже привітали гостей у залі. Виглядало це вельми забавно.

При цьому на задньому фоні можна помітити Кароль, що "втикнула" в телефон.

Раніше ми розповідали, Потап розповів про свої емоції, отримані на шоу "Ліга сміху" - він встиг і там побути ведучим.

"Я швидше корпоративно/імпульсивно/імпровізаційний ведучий, у мене є свій стиль і вайб поведінки на сцені і питань до самого себе у мене предостатньо, але!!! Все що відбувалося в Лізі було таким трушним, таким справжнім, що я буду з гордістю згадувати Битву титанів і той факт, що я був до цього причетний... Я отримав суперпорцію кайфу", - зізнався Потап.

Користувачі жартома назвали сповідь артиста "передсмертною запискою".

Нагадаємо, що Потап убив ефектним образом чоловіка з минулого і поділився мудрістю: "Хрещений батько".

Як повідомляла Politeka, нудьгуючий Потап показав, з ким замкнений вдома на карантині, поки дружина за кордоном: "Настя, як ти могла...».

Також Politeka писала, що Потап в балахоні разом з вбраною Каменських показав, яким був в молодості: "тепер 40-річний ведмедик".